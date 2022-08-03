Нью-Йорк, США, , 10:42 — REGNUM Действие иранской ядерной сделки нужно возобновить как можно скорее, за это выступает российская сторона. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил об этом на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что альтернативы этой договорённости нет.

«Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — сказал Вишневецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, Вишневецкий также предупредил, что развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться прямым конфликтом ядерных держав.

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