Нью-Йорк, США, 3 августа, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Действие иранской ядерной сделки нужно возобновить как можно скорее, за это выступает российская сторона. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил об этом на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Он подчеркнул, что альтернативы этой договорённости нет.

«Убеждены в необходимости скорейшего восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы», — сказал Вишневецкий.

Как сообщало ИА REGNUM, Вишневецкий также предупредил, что развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться прямым конфликтом ядерных держав.

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