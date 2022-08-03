Ярославль, , 10:36 — REGNUM В Ярославле депутату муниципалитета Дмитрию Петровскому, скорее всего, откажут в регистрации на выборах 11 сентября. Часть сданных им подписей не прошли проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам депутат.

Дмитрий Петровский City-yaroslavl.ru

В действующий созыв Петровский был выдвинут «Единой Россией» по одномандатному округу, входил во фракцию ЕР, но потом был исключён из неё. Депутат известен своими неоднозначными заявлениями и резкой критикой оппонентов. На эти выборы он пошёл как самовыдвиженец. По словам Петровского, из 66 подписей по итогам проверки забраковали 9 (для регистрации необходимо 60).

«Например, решили что фамилия имя и отчество двух людей написаны одним человеком, хотя это супруги и у них очень похожий почерк. Ещё две подписи забраковали по паспортным данным, возникли вопросы к паспорту», — рассказал подробности Петровский.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТИК Красноперекопского района, решение о регистрации кандидата или отказе будет вынесено 5 августа на заседании комиссии. От других комментариев в комиссии отказались.

Сам кандидат сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не будет обжаловать решение, так как не видит в этом смысла. Кроме того, он сказал, что и не собирался участвовать в выборах.

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