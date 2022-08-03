Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Социально значимые товары продолжают дешеветь в Санкт-Петербурге, за неделю цены вновь снизились. Об этом 3 августа сообщил в своём телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Товар на полках в магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В городе за неделю зафиксировали снижение цен на некоторые продукты. Так, мука стала дешевле на 0,6 рубля, сахар — на 1,7 рубля, а подсолнечное масло — на 2,2 рубля. Среди них цена значительнее снизилась на яйца. Они стали дешевле на 3,7 рубля. Кроме этого на 2% подешевели средства личной гигиены.

С другой стороны, в Петербурге нашли товары, которые в последнее время подорожали. Среди них печенье, сосиски и колбаса. Детские товары за неделю подорожали на 1,9%, а питание — на 3%.

Корабельников отметил, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров остаются на высоком уровне. В торговых сетях города для потребителей всегда есть выбор между товарами в низкой и в более высокой ценовой категории.

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