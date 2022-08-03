Париж, 3 августа, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с иракским коллегой Фуадом Хусейном. Об этом глава МИД Франции написала в своем аккаунте в Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Я выразила своему иракскому коллеге озабоченность последними событиями в Ираке и призвала стороны успокоиться. Я высоко оценила приверженность региональному диалогу и заверила в поддержке Франции. В эти решающие моменты Ирак может рассчитывать на Францию», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи выступил с обращением к населению в связи с началом политического кризиса в стране.

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