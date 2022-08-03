Спас-Деменск, Калужская область, , 12:20 — REGNUM В Калужской области на мосту через реку Снопоть на 323-м километре федеральной трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией» завершились планово-предупредительные работы, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства.

Мост через реку Снопоть ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск»

«Мостовики провели работы по переустройству покрытия, замене деформационных швов, водоотведению и гидроизоляции. Планово-предупредительные работы призваны устранить локальные дефекты на ранней стадии износа элементов мостовых сооружений при относительно малых затратах в сравнении с ремонтом и капитальным ремонтом», — отметили в дорожном учреждении.

Всего в 2022 году в регионе планируется обновить более 70 км трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией».

Читайте ранее в этом сюжете: Более 70 км калужской трассы Москва — Бобруйск будет обновлено в 2022 году