Спас-Деменск, Калужская область, 3 августа 2022, 12:20 — REGNUM В Калужской области на мосту через реку Снопоть на 323-м километре федеральной трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией» завершились планово-предупредительные работы, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства.
Всего в 2022 году в регионе планируется обновить более 70 км трассы А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль — граница с Белоруссией».
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