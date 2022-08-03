Чагчаран, Афганистан, , 10:31 — REGNUM В афганской провинции Гор вечером 2 августа неизвестные убили священнослужителя. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство Mate Marschalko

Источники уточняют, что неизвестные расстреляли маулави Абдул Матина после вечерней молитвы в районе Дара-Гази города Фирузкух (Чагчаран), административного центра провинции Гор, и скрылись на мотоцикле.

Маулви Абдул Матин был одним из известных улемов Гора и преподавателем медресе имама Абу Ханифы.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили факт убийства и заявили, что ведут розыск преступников.