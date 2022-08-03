Якутск, 3 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Столица Якутии остаётся задымлённой. По результатам проб, взятых специалистами регионального управления Роспотребнадзора, превышена концентрация взвешенных частиц РМ-2,5, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе ведомства.

ИА SakhaPress Задымление в Якутске

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Концентрации превышены в двух пробах в 1,2 раза. Содержание диоксида азота не выше нормативного.

Жителей столицы Якутии по возможности просят не выходить на улицу и ограничить физические нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа концентрация диоксида азота в Якутке была выше в 1,1 раза выше нормы. По остальным показателям превышения не было.