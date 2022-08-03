Аресибо, Пуэрто-Рико, , 10:29 — REGNUM Певец из Пуэрто-Рико Дэдди Янки возглавил черт Latin Airplay с песней «Remix». Об этом пишет агентство EFE.

Певец Daddy Yankee NME

Песня музыканта стала самой популярной на сегодняшний день в США и Пуэрто-Рико.

Отмечается, что песня «Remix» с последнего альбома певца под названием «Legendaddy» имеет уже 75 миллионов воспроизведений и видеопросмотров на музыкальных платформах.

Ранее Дэдди Янки заявил, что альбом «Legendaddy» станет его последним релизом, и после мирового турне, которое завершится в 2023 году, он завершит свою музыкальную карьеру.