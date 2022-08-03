Донецк, , 10:29 — REGNUM Вооружённые украинские формирования в течение пяти минут обстреляли Куйбышевский, Кировский и Киевский районы Донецка. Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Кировского районов Донецка со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 10:05 (совпадает с мск) и во время них по городу было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 10:10 ВСУ выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Киевскому району города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новейшую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград» применили российские военнослужащие в ходе специальной военной операции России на Украине.