Октябрьский район, Ростовская область, , 10:28 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии на трассе М-4 «Дон» пострадали три человека — водитель с двумя детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 3 августа.

ДТП Pixabay.com

ДТП случилось примерно в 23:05 мск 2 августа в Октябрьском сельском районе. Водитель Lada Granta, предположительно, не справился с управлением и столкнулся с барьерным ограждением, из-за чего автомобиль опрокинулся в кювет. В результате аварии травмы получили водитель две его дочери в возрасте восьми и 10 лет. Пассажиры находились в автомобиле без детских удерживающих устройств и не были пристегнуты ремнями безопасности.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.