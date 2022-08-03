Воронеж, 3 августа 2022, 10:28 — REGNUM Крупная авария на водоводе в Советском районе Воронежа устранена по данным на утро 3 августа, сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».
Специалисты компании завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 700 мм в районе дома №56Б на ул. Холмистая в 07:10. В ходе ремонта был заменён участок трубы протяжённостью семь метров.
Авария на водоводе на улице Холмистой произошла днём 2 августа, без воды остались дома по улице 9 Января, переулкам Газовый и Автоматчиков.