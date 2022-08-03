Воронеж, 3 августа, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Крупная авария на водоводе в Советском районе Воронежа устранена по данным на утро 3 августа, сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Специалисты компании завершили аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 700 мм в районе дома №56Б на ул. Холмистая в 07:10. В ходе ремонта был заменён участок трубы протяжённостью семь метров.

«После проверки качества соединений было начато заполнение водовода. По данным диспетчерской службы предприятия, в 9:00 параметры водоснабжения были полностью восстановлены», — уточнили в компании.

Авария на водоводе на улице Холмистой произошла днём 2 августа, без воды остались дома по улице 9 Января, переулкам Газовый и Автоматчиков.