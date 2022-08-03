Полысаево, Кемеровская область, 3 августа, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В кузбасском Полысаеве к Дню шахтёра в порядок привели и возвели более 300 объектов. В благоустройство вложено около 800 млн рублей, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Евгений Соловьев. День Шахтера. 1963

«Быть столицей областного Дня шахтёра — почетное право и одновременно большая ответственность для муниципалитета. Поэтому подготовку сейчас начинаем за два года до праздника, чтобы выполнить запланированные работы без спешки, качественно», — сказал Цивилёв.

Подготовку к областному Дню шахтера в Полысаеве обещают завершить к середине августа.