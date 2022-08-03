Сеул, 3 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Южной Корее по неизвестным причинам отказали во въезде 110 туристам из Таиланда. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей иммиграционной службы Чеджу.

(сс) J. Patrick Fischer Чеджу

Сообщается, что из 184 граждан Таиланда, прибывших 2 августа в международный аэропорт Чеджу, было отказано во въезде 110. В тот же день туристы были возвращены на родину.

Между тем в иммиграционной службе не назвали конкретных причин, по которым гражданам Таиланда было отказано во въезде.

Отметим, что в настоящее время между Южной Кореей и Таиландом заключено соглашение, согласно которому граждане Таиланда могут находится на территории Южной Кореи без визы до 90 дней. Под данное соглашение попадают поездки к родственникам и с целью туризма.