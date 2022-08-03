Уфа, , 10:39 — REGNUM Добровольцы Башкирского мотострелкового батальона имени Минигали Шаймуратова с задачами справляются. Об этом 3 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Танк ВС России во время спецоперации на Украине © Министерство обороны РФ

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Он сообщил, что прибыл на место боевого слаживания Башкирского батальона.

«Наши бойцы — наследники воинов, которые на протяжении многих веков защищали родную землю. И побеждали в битвах. Уверен, так будет и сейчас. Ребята — молодцы, с поставленными задачами справляются. Командиры их хвалят, это важно», — сообщил глава региона.

Он отметил, что руководство региона обеспечило батальон и батальон имени Александра Доставалова медикаментами, обувью, одеждой, продуктами.

«Прикрываем их тыл дома, на связи с их родными и близкими», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что данный полк был сформирован по инициативе организаций ветеранов боевых действий, патриотических движений.

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