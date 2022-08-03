Иркутск, 3 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 3 августа известило об обнаружении пропавшей 15-летней девочки, проживающей вместе с матерью в Ленинском округе. Из обстоятельств случившегося известно, что накануне вечером ребенок вместе с другими подростками, отправился помогать соседям загонять скот в частном секторе в районе станции Батарейная. В последующем школьница домой не вернулась.

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Все утро подростка искали полицейские, откликнувшиеся волонтеры и неравнодушные местные жители. Ориентировка была размещена во всех популярных социальных сетях и региональных СМИ.

В настоящее время, в том числе благодаря отзывчивым людям, школьница найдена и уже возвращена домой. Мама девочки, вытирая слезы, поблагодарила всех, кто откликнулся на поиски ее дочери.

В свою очередь полиция Иркутской области выражает признательность всем, кто оказал помощь в розыске школьницы. Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа иркутские спасатели известили об успешном окончании поисков 67-летней иркутянки, которая заблудилась в лесу в районе железнодорожной станции «Сосновая».

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