Колтуши, Ленинградская область, , 10:28 — REGNUM На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Колтушском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредили 3 августа в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Трасса «Кола» в Ленобласти пресс-служба Упрдор «Северо-Запад».

Полное перекрытие трассы произойдёт в ночь с 10 на 11 августа с 00:10 до 00:30 мск. Это время необходимо дорожным рабочим чтобы установить П-образную металлическую опору, предназначенную для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением.

«Будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта на Р-21 «Кола» в обоих направлениях. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период монтажа ригеля конструкции», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.