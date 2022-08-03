Степанакерт, , 10:25 — REGNUM Обстановка на линии разграничения в Нагорном Карабахе к утру 3 августа остаётся напряжённой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны Арцаха.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативно-тактическая обстановка изменений не претерпела: продолжает сохраняться напряжённость на отдельных участках линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Степанакерт и российские миротворцы продолжают предпринимать шаги для того, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Напомним, 31 июля в минобороны Азербайджана трижды обвиняли армянскую сторону в обстрелах. Ереван каждый раз опровергал эти заявления. 1 августа азербайджанская сторона трижды обстреляла позиции в Нагорном Карабахе, что было подтверждено российскими миротворцами. В ходе стрельбы был ранен карабахский военнослужащий.

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