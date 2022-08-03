Ставрополь, 3 августа, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае выявлено самое большое число заразившихся коронавирусом за последние два месяца. За прошедшие сутки были подтверждены тесты у 176 человек. Днем ранее число заболевших COVID-19 составило всего 34 человека, такие данные привел 3 августа губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Тем не менее госпитализация, несмотря на такое большое число случаев заражения коронавирусом за сутки, потребовалась всего девяти жителям края, в то время как днем ранее было госпитализировано в инфекционные отделения втрое больше больных COVID-19 — 31 пациент.

Не отмечается в крае роста числа случаев летального исхода. Последний раз случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован 29 июля.