* запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 3 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан начальник первого отдела разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане и один из его солдат были арестованы по обвинению в разврате. Эту информацию газете «8 Собх» подтвердили источники.

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Собеседник, не пожелавший назвать своё имя, сообщает, что эти двое «предались блуду» при исполнении своих служебных обязанностей и были арестованы кари Билалом, начальником разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане.

Согласно источнику, Саид Хасан, начальник первого отдела разведки, и Саид Хуссейн, его подчиненный, в настоящее время находятся под арестом в следственном изоляторе управления разведки Бамиана.

Также, около месяца назад по обвинению в разврате были арестованы сотрудник департамента образования Бамиана и менеджер медицинского центра в городе Бамиан.