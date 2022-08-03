Ульяновск, , 10:23 — REGNUM Жителям Луганской Народной Республике (ЛНР), которые пережили боевые действия на своих территориях, «нужна поддержка, в том числе и моральная». Они «ждут нашей помощи». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посетивший Донбасс, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Руководитель Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

В ходе рабочего визита в ЛНР ульяновская делегация обсудила первоочередные меры поддержки подшефного Лутугинского района, составлен план совместных работ. Губернатор обратил внимание на то, что «в каких условиях живут там люди».

«В обветшалых домах остались женщины и дети — мужчины ушли на фронт. Зачастую у них нет самого элементарного, и они очень ждут нашей помощи, надеются на нас. Людям, пережившим войну, уставшим жить в страхе и безнадёге, нужна поддержка, в том числе и моральная. Они должны чувствовать, что есть братские связи», — подчеркнул Алексей Русских.

Ранее в ДНР побывал руководитель соседнего с Ульяновской областью региона — глава Чувашии Олег Николаев. Он признался, что испытывает «гордость и радость за русский дух, который живёт» на Донбассе. Он также сообщил, что ему «очень приятно быть сопричастным этому духу и быть частью этого русского мира».

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Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР, заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве. Ульяновские специалисты восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение. Подшефному району переданы два УАЗа, КАМАЗ, трактор, бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, триммеры, шанцевый инструмент. Кроме того, еженедельно в Донбасс из Ульяновской области направляется гуманитарный груз.

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