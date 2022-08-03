Ульяновский губернатор рассказал, чего «очень ждут» в ЛНР
Ульяновск, 3 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Жителям Луганской Народной Республике (ЛНР), которые пережили боевые действия на своих территориях, «нужна поддержка, в том числе и моральная». Они «ждут нашей помощи». Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских, посетивший Донбасс, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
В ходе рабочего визита в ЛНР ульяновская делегация обсудила первоочередные меры поддержки подшефного Лутугинского района, составлен план совместных работ. Губернатор обратил внимание на то, что «в каких условиях живут там люди».
Ранее в ДНР побывал руководитель соседнего с Ульяновской областью региона — глава Чувашии Олег Николаев. Он признался, что испытывает «гордость и радость за русский дух, который живёт» на Донбассе. Он также сообщил, что ему «очень приятно быть сопричастным этому духу и быть частью этого русского мира».
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Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР, заключено соответствующее соглашение о сотрудничестве. Ульяновские специалисты восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение. Подшефному району переданы два УАЗа, КАМАЗ, трактор, бензопилы, бензогенераторы, мотопомпы, триммеры, шанцевый инструмент. Кроме того, еженедельно в Донбасс из Ульяновской области направляется гуманитарный груз.
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