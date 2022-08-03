Манчестер, Великобритания, , 10:22 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал новый контракт с полузащитником Филом Фоденом. Об этом 3 августа сообщил журналист Майк Киган.

Отмечается, что это будет долгосрочный контракт — до 2027 года. Клуб должен объявить об этом до конца недели.

Напомним, 22-летний Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». За основную команду клуба он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он сыграл 28 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.