Элиста, , 10:21 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 69 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением пять ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 3 августа.

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Лечение в инфекционном стационаре, развёрнутом на базе Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи в Элисте, получают 47 пациентов с COVID-19. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

Всего в Калмыкии выявили 52 560 носителей коронавируса, вылечился 51 081 ковид-пациент. За весь период пандемии зарегистрировано 843 летальных исхода от COVID-19.