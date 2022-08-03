Новосибирск, , 10:18 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум рабочим на стройплощадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Установлено, что 2 августа 2022 года по ул. Добролюбова в Новосибирске во время демонтажа оконного проёма на двух рабочих упала бетонная плита. Они получили переломы конечностей и бедренных костей. Сейчас мужчины находятся в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.