Новосибирск, 3 августа, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум рабочим на стройплощадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Установлено, что 2 августа 2022 года по ул. Добролюбова в Новосибирске во время демонтажа оконного проёма на двух рабочих упала бетонная плита. Они получили переломы конечностей и бедренных костей. Сейчас мужчины находятся в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в Новосибирской области от несчастных случаев на производстве в 2020 году пострадали 366 человек. Уровень производственного травматизма составил 1,5 пострадавших на 1000 рабочих.