Москва, 3 августа, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Москве объем промышленного производства за январь–июнь 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, за июнь — на 4,9%, сообщается на портале мэра столицы.

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Больше всего за полгода в столице увеличился выпуск медоборудования — на 69%, текстильных изделий — на 20,9%. Обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 10,9%

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросло на 6%. Сегодня московским предприятиям доступно более 20 мер системной поддержки, в том числе льготные займы и субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, за два первых месяца 2022 года объем промышленного производства в Москве вырос почти на четверть.

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