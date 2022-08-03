Азовский район, Ростовская область, 3 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области в естественную среду обитания выпустили 150 особей фазана и 200 куропаток. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Кацусика Хокусай. Фазан на снегу

Птицы выпущены на территории охотничьего хозяйства «Александровский производственный опытно-охотничий участок». Возраст охотничьих птиц — два-три месяца. И сейчас наступил наиболее подходящий возраст для их лучшей адаптации в дикой природе. Первое время егеря помогут им привыкнуть к жизни на воле.

Таким образом, власти намерены воспроизвести популяцию и сохранить биоразнообразие донского края. Во многом благодаря этой работе за последние пять лет в Ростовской области наблюдается стабильный рост числа животных — от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов.