Иркутск, 3 августа, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Власти Иркутской области 3 августа известили о скором окончании приема заявлений на ежегодную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе.

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Размер выплаты составляет 3 000 рублей на каждого ребенка. Заявления на данную выплату принимаются по 31 августа.

«Указанная мера социальной поддержки предоставляется многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет. Также среди условий — среднедушевой доход семьи, который не превышает установленную величину прожиточного минимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения», — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

На сегодня в учреждения соцзащиты населения Приангарья поступило 26 732 заявления на назначение ежегодной выплаты. По 14 337 из них принято положительное решение, более 8 000 находятся на рассмотрении,

Как сообщало ИА REGNUM, с заявлением на назначение выплаты можно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, через МФЦ или отделения почтовой связи.