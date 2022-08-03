Газни, Афганистан, 3 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Глава уезда Андар афганской провинции Газни маулави Ахмад был убит в административном центре уезда в результате взрыва бомбы, заложенной в его автомобиле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По информации этих источников, маулви Ахмад был назначен главой уезда совсем недавно.

Фронт «Азадеган» взял на себя ответственность за это убийство, добавив, что в результате нападения ликвидированы глава уезда и три его телохранителя.

Следует отметить, что предыдущий глава уезда Андар также был убит в результате взрыва бомбы несколько дней назад, когда прибыл в уезд Гиро на совещание по вопросам безопасности.