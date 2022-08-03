Москва, 3 августа, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В России стабилизируются и восстановятся объемы производства лифтов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ производство лифтов в I половине 2022 года упало больше чем на 40%.

(сс) kaisender Лифт

«На производство лифтов существенно повлияла приостановка или прекращение деятельности в России иностранных производителей, — сказал Цыганов. — Определенный вклад внесло и снижение объемов нового строительства и капитального ремонта существующего жилого фонда. В дальнейшем можно ожидать стабилизации и восстановления объемов производства лифтов, часть производств нашла новых собственников, которые намерены возобновить производство. С учетом объема производства лифтов в России и Белоруссии рынок должен избежать значительного дефицита, но может испытать сложности с частью комплектующих, из которых до 30% иностранного производства».

По его словам, в наибольшей степени эта проблема характерна для высокоскоростных лифтов для небоскребов, которые производились или импортировались зарубежными компаниями, ушедшими с российского рынка.

«Частично это должно привести к импортозамещению, а также к поиску новых производителей в Юго-Восточной Азии, параллельному импорту и повышению качества ремонта уже эксплуатирующихся лифтов», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания по производству лифтов и эскалаторов Otis заявила о том, что продает свой бизнес в РФ.