Лос-Анджелес, США, , 10:13 — REGNUM Из сериала «Мисс Марвел» вырезали значимую отсылку к популярной комикс-франшизе «Люди Икс». Об этом 3 августа сообщает портал We Got This Covered.

Фанаты фильма Люди Икс Pikawil

Фанаты обратили внимание, что в ранних концепт-артах, созданных художником Shae Shatz, присутствуют сцены финального эпизода первого сезона «Мисс Марвел», в которых показано мероприятие AvengerCon. На рисунках, в частности, можно видеть людей в костюмах Дарта Вейдера и имперских штурмовиков из «Звёздных войн», а также человека в костюме Циклопа из «Людей Икс».

Журналисты отметили, что вырезание отсылок к «Звёздным войнам» не является большим сюрпризом. Что касается Циклопа, то, вероятно, продюсеры Marvel просто не хотели, чтобы в сериале внезапно «из ниоткуда» появились персонажи «Людей Икс», особенно если учесть, что сейчас в производстве онлайн-кинотеатра Disney Plus находится анимационное шоу на основе этой франшизы.

Напомним, Marvel анонсировала анимационный сериал «Люди Икс '97» в ноябре 2021 года. В качестве шоураннера (главного продюсера) проекта выступает Бо ДеМайо, ранее работавший над сериалами «Древние», «Ведьмак» и «Ведьмак: Кошмар волка».

