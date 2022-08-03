Донецк, , 10:13 — REGNUM Вооружённые украинские формирования вновь обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 3 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РЗСО Град ©.artstepvision.ca

Уточняется, что новый обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ был произведён в 09:55 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта Гольмовский в ДНР.