Пенза, , 10:13 — REGNUM Очередная партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в количестве 50 тыс. комплектов доставлена в Пензенскую область. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация. Пензенская область Health.pnzreg.ru

По состоянию на 2 августа в Пензенской области первым компонентом привито 1 221 018 человек, из них повторную вакцинацию прошли 374 840 граждан. Полностью завершили вакцинацию от коронавируса 1 134 614 жителей области, в том числе повторно 263 591 человек.

Для вакцинации населения в регионе организовано 75 пунктов. Запись на иммунизацию доступна на портале Госуслуг.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области самоизоляция и масочный режим отменены.

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