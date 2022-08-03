Магас, 3 августа, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Ингушетия подготовила к отправке в Донбасс очередную партию гуманитарной помощи — 20 тонн муки. На днях она будет доставлена в Ростовскую область для распределения в районы ДНР и ЛНР. Об этом сообщил руководитель Регионального исполнительного комитета «Единой России» в Ингушетии Ибрагим Картоев.

Портал республикаадыгея.рф Гуманитарная помощь жителям Донбасса

«На этой неделе к отправке готовится очередной гуманитарный груз. 20 тонн муки отправится в Ростов для помощи жителям Донбасса», — цитирует Картоева пресс-служба ингушского отделения единороссов.

По словам главы местного отделения партии, с первых дней спецоперации на Украине Ингушетия уже отправила для жителей освобождённых территорий семь большегрузов гуманитарной помощи общим весом более 143 тонн. В первую очередь это продукты питания, вода, одежда, игрушки.