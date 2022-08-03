Абакан, , 10:13 — REGNUM В Хакасии по данным на 3 августа за сутки лабораторно подтверждён ещё 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Абакан — 17 новых носителей коронавируса, Саяногорск — пять, Усть-Абаканский район — три, Черногорск, Орджоникидзевский, Алтайский и Аскизский районы — по одному; двое заразившихся — жители Красноярска», — уточнил оперштаб.

За это де время 35 пациентов выписаны с выздоровлением.

Всего в Хакасии зарегистрировано 34 742 случая заражения коронавирусом. Амбулаторно лечатся 132 человека, в стационаре — 45 пациентов.