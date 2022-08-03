Санкт-Петербург, 3 августа 2022, 10:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге 60 предприятий до сих пор остаются в простое. Такими данными 3 августа поделился в своём Telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

За работой
За работой
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Несмотря на то, что многие компании до сих пор не возобновили полностью работу, их количество сокращается. За неделю из простоя вышли 20 предприятий. К полноценной работе вернулись за неделю 1730 человек. В прежнем режиме остаются 9785 граждан.

Кроме этого насчитывается 75 компаний, которые находятся в режиме неполной занятости. За неделю их стало меньше на восемь предприятий. На неполной занятости работают 4506 сотрудников. За неделю показатель снизился на 85 человек.

Отметим, что ситуация на рынке труда в Петербурге в целом позитивная. Продолжает сокращаться число безработных, их сейчас насчитывается 16 912 человек. За неделю работу нашли 599 граждан.

Ранее количество компаний, находящихся в простое, сократилось в Петербурге за счёт начала работы сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», заместившей американский «Макдоналдс».

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