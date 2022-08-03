Таллин, 3 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Данные последней переписи населения Эстонии 2021 года показали, что доля людей с высшим образованием увеличивается, при этом людей с основным образованием становится меньше. Об этом сообщил Департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Ведущий аналитик Департамента статистики Трийну Ауг отметила, что у 43% жителей Эстонии старше 15 лет наивысшим уровнем образования является среднее образование, а у 37% — высшее. «Основное образование или более низкий уровень образования есть у 20% жителей Эстонии», — сообщила Ауг.

При этом степень бакалавра имеет 13% населения, профессиональное образование на базе среднего образования — у 10% взрослых эстоноземельцев. Больше всего людей с высшим образованием живет в городах и пригородах, где 49% населения возрастной группы 25–64 лет имеет высшее образование.

Как и следовало ожидать, в сравнении уездов наибольшая концентрация 25–64-летних людей с высшим образованием наблюдается в Харьюском (Таллин и пригороды) и Тартуском уездах, где их проживает 52,6% и 46,1% соответственно. Меньше всего людей с высшим образованием в Ярваском (25,5%) и Йыгеваском уездах (27%) — в центре и на юго-востоке страны.