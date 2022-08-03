Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:10 — REGNUM В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел трёх местных жителей с признаками отравления на фактории «Тамбей». Об этом сообщает пресс-служба СУ КР по ЯНАО.

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В жилом доме. расположенном на фактории «Тамбей» Ямальского района, 2 августа 2022 года обнаружены тела трёх местных жителей — двух женщин и мужчины. Ещё один пострадавший с признаками отравления госпитализирован. При осмотре места происшествия обнаружена канистра с остатками технической жидкости с запахом спиртного.

Предварительно установлено, что погибшие граждане проникли на склад фактории, взяли канистру с техническим спиртом и выпили его. Следствие устанавливается все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области направлены в суд уголовные дела в отношении шести граждан. причастных к отравлению 20 жителей областного центра суррогатным алкоголем.

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