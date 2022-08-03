Тайбэй, 3 августа 2022, 10:10 — REGNUM Китай своими провокационными действиями подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Тайваня, опубликованном 3 августа на официальном сайте ведомства.
«МИД подчеркивает, что провокационные действия Китая бросают вызов международному порядку и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе», — говорится в заявлении.
Отмечается, что объявленные Пекином военные учения окажут серьёзно повлияют на международные торгово-экономические связи из-за закрытия некоторых районов китайской морской акватории.
Напомним, напряжённость вокруг Тайваня началась из-за визита на остров спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай заявил о недопустимости нарушения государственного суверенитета страны и объявил о начале серии военных учений.
Читайте ранее в этом сюжете: Пекин предупредил авиакомпании о необходимости избегать полётов у Тайваня