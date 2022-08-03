Тайбэй, 3 августа, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Китай своими провокационными действиями подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе. Об этом говорится в заявлении МИД Тайваня, опубликованном 3 августа на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«МИД подчеркивает, что провокационные действия Китая бросают вызов международному порядку и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе и регионе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что объявленные Пекином военные учения окажут серьёзно повлияют на международные торгово-экономические связи из-за закрытия некоторых районов китайской морской акватории.

Напомним, напряжённость вокруг Тайваня началась из-за визита на остров спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай заявил о недопустимости нарушения государственного суверенитета страны и объявил о начале серии военных учений.