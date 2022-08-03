Нейпьидо, , 10:10 — REGNUM Москва ожидает, что делегация Мьянмы посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке, заявил 3 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ожидаем достаточно представительную делегацию (Мьянмы) на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в начале сентября, как это было и на Петербургском экономическом форуме в июне», — заявил он в ходе визита в Мьянму.

Министр также добавил, что военные представители этой страны также приглашены на Международную конференцию по безопасности, включая «Армейские игры» и включая военно-технический форум «Армия 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин заявил, что власти страны благодарны России за поддержку.

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