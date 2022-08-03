Уфа, 3 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Более 450 нарушений прав предпринимателей пресекли прокуроры в первом полугодии 2022 года в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Pixabay.com Административная проверка

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Башкирии провели проверки исполнения законодательства о государственном контроле, в ходе которых выявлялись незаконные действия контролеров в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Отмечается, что проведение незаконных проверок пресекается прокурорами при рассмотрении заявлений органов контроля об их согласовании. Так, за шесть месяцев 2022 года органами прокуратуры было рассмотрено 692 таких заявления контролирующих органов, при этом в проведении 372 проверок было отказано.

Сообщается, что в 2022 году было отменено 2647 плановых контрольных мероприятий и проверок, обеспечено завершение и отмена других проверок, которые не подлежали проведению.

Отмечается, что в связи с неоднократными фактами невнесения контролирующими ведомствами в названную систему необходимых сведений 26 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.