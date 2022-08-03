Благовещенск, , 10:13 — REGNUM Десятимесячный мальчик захлебнулся в ванной по вине 19-летнего молодого человека, который оставил ребёнка без присмотра. Мужчине вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Младенец Pexels.com

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Молодой человек приходился сожителем матери мальчика и купал его вместе с трёхлетним братом во время её отсутствия. Женщина была на работе. Он оставил детей одних в ванной и отлучился в другую комнату, а по возвращении обнаружил младенца мёртвым.

Мужчину приговорили к шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Молодой человек признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок погиб, захлебнувшись при купании, в декабре 2021 года. Уголовное дело было возбуждено по статье 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»).