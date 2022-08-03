Донецк, , 10:06 — REGNUM Украинские нацисты произвели артиллерийский обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:45 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 14 снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в городе Токмаке Пологовского района Запорожской области 3 августа подняли флаг России.