Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Дети — ценное государственное достояние, однако национальные интересы или традиционные ценности не будут сохранены и развиты, если просто запретить иностранным гражданам недружественных государств усыновлять российских детей, прокомментировала 3 августа корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, доктор социологических наук Альбина Бесчасная законопроект Государственной думы РФ о запрете иностранного усыновления.

Детский дом

Напомним, законопроектом, внесенным в Госдуму депутатами разных фракций во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР), предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ.

По словам собеседницы агентства, появление инициативы по корректировке усыновления российских детей-сирот иностранными гражданами было ожидаемо, так как сейчас идет исторический период противостояния и противоборства за ресурсы.

«Дети, как представители человеческого ресурса, как носители и будущие ретрансляторы определённой культуры и идеологии, также являются ценным государственным достоянием», — заметила собеседница агентства.

Бесчасная отметила, что инициатива депутатов Госдумы становится еще более понятной на фоне демографического неблагополучия — колеблющейся динамики рождаемости, идущей на снижение, старения населения и так далее.

«Следовательно, есть насущная необходимость сохранить своих детей, российских граждан, для России и в пределах России. Поэтому с точки зрения текущего момента, в данном законопроекте есть очевидный положительный смысл. При этом надо заметить, что запрет касается иностранных граждан из недружественных государств, список которых может сокращаться или расширяться», — подытожила эксперт отметив, что законопроект будет особенно полезен, если дети не окажутся инструментом в политических играх или предметом торга.

Профессора насторожили некоторые аргументы в пояснительной записке к законопроекту, а именно: »…национальными интересами на долгосрочную перспективу являются сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а «образом будущего России» должна быть крепкая, благополучная семья. Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны».

«Но национальные интересы или традиционные ценности не будут сохранены и «развиты», если просто запретить иностранным гражданам недружественных государств усыновлять наших детей. Законопроект будет особенно ценен, если на соблюдение национальных интересов или формирование культурных ценностей мы будем подходить с точки зрения интересов детей — обеспечение качественной медицины и образование с разнообразным спектром услуг, ликвидация неравенства среди детей, предоставление равных шансов для жизненного старта, формирование доверия и комфортных отношений в обществе и так далее. Эти атрибуты жизни должны быть доступны всем детям, независимо от того, живут они в семье, с родителями или в детском доме», — подчеркнула Альбина Бесчасная.

Если смотреть на проблему с позиций ребенка, указала собеседница агентства, живущего в детском доме, сироты, который мечтает и нуждается в тепле, ласке, поцелуе матери или добром слове и напутствии отца, то безусловно, ему не важно, где он будет жить — в России или за рубежом. Такой ребенок хочет жить в семье, рядом с близкими, которым может доверять, заметила эксперт. Поэтому государству важно создать систему контроля и мониторинга благополучия усыновленных детей-сирот, в том числе в России.

«Ни для кого не секрет, что и среди российских усыновителей есть такие, от которых ребенку больше вреда», — уточнила спикер напомним, что в 2021 году 5272 ребенка имели опыт вторичного сиротства: вернулись в учреждение для детей-сирот из новой семьи, и в 59% случаев отмен решений об устройстве ребенка в семью произошли по инициативе новой семьи.

«Для ребёнка, если вновь смотреть на проблему его глазами, возвращение в детский дом, испытание «отказа» со стороны «родителей» — это глубокая психологическая травма с разнообразными последствиями. Поэтому необходимо проявлять бдительность по отношению к будущим приемным родителям, независимо от их гражданства, вести подготовительную и диагностическую работу по всем направлениям», — заметила эксперт.

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