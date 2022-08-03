Белгород, 3 августа 2022, 10:16 — REGNUM С началом нового учебного года будет ограничена работа школ и детских садов некоторых приграничных муниципальных образований Белгородской области. Об этом 3 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пока закрыты будут образовательные учреждения, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне — это Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. Детей направят в учебные заведения, которые определены муниципальными властями.
В привычном формате с 1 сентября будут работать школы в приграничных Ровеньках, Вейделевке, Валуйках и Волоконовке.