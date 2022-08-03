Париж, 3 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Сенат Франции проголосовал за поправку к бюджету на 2022 год, предусматривающую помощь в размере 230 млн евро на отопление домов мазутом, предложенную депутатами от оппозиции, передает BFM TV.

Penza350.ru Мазут

Правительство защищало более ограниченную меру в размере 50 млн евро.

Поправка, принятая Сенатом, предусматривает открытие кредита в размере 230 млн евро «для финансирования целевых мер поддержки малообеспеченных домохозяйств, все еще отапливаемых мазутом». Эти меры будут определены регламентом и ограничены по времени.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр предложил привлечь парламентариев к определению домохозяйств, которые смогут воспользоваться этой дополнительной помощью. По словам министра, три миллиона человек до сих пор отапливают дома мазутом.

Как сообщало ИА REGNUM, под влиянием резкого роста цен на углеводороды во второй половине 2021 года прибыль нефтяных групп в последние месяцы достигла рекордного уровня.

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