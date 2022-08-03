Абакан, 3 августа, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хакасии Николай Старков решил уйти в отставку. Об этом сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Отставки и назначения

«Он решил уйти на заслуженный отдых и покидает пост руководителя ведомства, — уточнили в администрации Хакасии. — До назначения нового руководителя ведомства временно исполнять обязанности начальника управления будет заместитель Владимир Карамашев«.

В управлении Николай Старков проработал более 14 лет, общий стаж работы на госслужбе — почти 48 лет. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд Николаю Старкову вручена государственная награда «Трудовая доблесть Хакасии».